خليفة بوسكيتس يشعلها: نجم برشلونة هو مثلي الأعلى وأريد مزاملة ميسي!

خليفة بوسكيتس يقترب من برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن تلميح اللاعب مارتن زوبيمندي، نجم فريق ريال سوسييداد، برغبته في الانضمام لبرشلونة لتعويض رحيل قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس.

وقرر بوسكيتس، الرحيل رسميًا عن صفوف برشلونة بعد 15 عامًا داخل جدران الكامب نو.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن برشلونة يجد أن مارتن زوبيمندي، هو أفضل بديل لسيرجيو بوسكيتس، ومن أكثر الأسماء المرشحة التي يحبها تشافي.

وشارك زوبيمندي، لاعب خط الوسط مع فريقه هذا الموسم في 39 مباراة نجح خلالها في تسجيل هدفًا وصناعة ثلاثة أهداف.

وأجرى اللاعب لقاء صحفي مع "Post United" وعند سؤاله عن من لاعبه المفضل الحالي، قال: "سيرجيو بوسكيتس"، وتم سؤال لاعب ريال سوسييداد عن اللاعب الذي يود أن يكون زميلًا له في الفريق فأجاب مبتسمًا: "ميسي".

وارتبط اللاعب منذ فترة بالانضمام إلى فريق برشلونة وبعد رحيل بوسكيتس يبدو أنه سيكون أول صفقات الفريق هذا الصيف.