فان مارفيك سعيد بتطبيق منتخب الإمارات لأفكاره ومستاء لضياع الفرص

مدرب الإمارات يتحدث بعد الفوز على اليمن

أبدى بيرت فن مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات سعادته ورضاه عن أداء الفريق أمام اليمن وانتصاره 3-0 في افتتاح مشوار الفريقين في كأس الخليج 24 التي انطلقت أمس في العاصمة القطرية الدوحة.

الأبيض افتتح مشواره أمس في خليجي 24 بأداء ممتاز وفوز مقنع على اليمن بثلاثية نجمه وهدافه التاريخي علي مبخوت، ويستعد حاليًا لمواجهة العراق التي حققت المفاجأة بالانتصار على أصحاب الملعب منتخب قطر.

عبد الله خميس: مزاجية ريجيكامب السبب في رحيلي عن الوصل

المدرب الهولندي تحدث برضا عن أداء اللاعبين خلال تصريحاته عقب اللقاء، بقوله "منتخب الإمارات لعب مباراة جيدة، اللاعبون في مختلف المراكز أدوا بشكل مرضٍ وجيد للغاية، وقد نفذوا كافة الواجبات المنوطة بهم".

أضاف "أسعدني كثيرًا تطبيق الأبيض للأفكار الفنية التي وضعناها خلال الحصص التدريبية، الأمر الوحيد غير الجيد في اللقاء كان إضافة الفرص، كان بإمكاننا تسجيل أكثر من 3 أهداف لولا تلك السلبية".

وسُئل فان مارفيك عن مدى تأثر المنتخب الإماراتي بانتصار منافسهم القادم "العراق" على قطر، فأوضح أنه لن يكون هناك أي تأثير وأن المباراة أمام أسود الرافدين قصة مختلفة وسيستعدون لها جيدًا.