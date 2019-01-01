خليجي 24.. العراق يتأهل متصدرًا لمجموعته بتعادل سلبي أمام اليمن

العراق يتأهل متصدرًا للمجموعة الأولى، بالتعادل مع اليمن.

تأهل المنتخب العراقي إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي ٢٤"، ما مجموعته التي كانت تضم كلًا من مستضيف البطولة قطر والعراق واليمن.

العراق تعادل سلبيًا مع نظيره اليمني ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الخليج العربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "عبدالله بن ناصر بن خليفة".

المنتخب العراقي تلقى ضربة قوية في بداية المباراة سريعًا، بطرد مطصفى محمد جبر في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

رغم النقص العددي، إلا أسود الرافدين تمكنوا من الحفاظ على ثباتهم داخل اللقاء والخروج بأقل خسائر والتأكيد على الصعود متصدرًا مجموعته.

إقرأ أيضًا - خليجي 24 - المنتخب القطري يخطف بطاقة الصعود بانتصار مثير على الإمارات

أحرز المنتخب اليمني هدفًا في الدقيقة 61 عن طريق عبدالواسع المطري، ولكن ألغاه الحكم لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وارتفع رصيد العراق إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تذيل اليمن الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط بالتعادل أمام أسود الرافدين.

وينتظر أسود الرافدين صاحب وصافة المجموعة الثانية التي تضم كلًا من السعودية والبحرين والكويت وعُمان، والتي ستحسم بعد المباريات التي ستنطلق بعد قليل.