النصر لن يعاني كثيرًا في تقليص قائمة الموسم الجديد..

في إطار قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص قوائم أندية دوري روشن في الموسم الجديد، من 30 إلى 25 لاعبًا، أصبح لاعبو فريق الكرة بنادي النصر، محل اهتمام من قِبل عدد من الأندية، داخل وخارج المملكة.

وتلقى إبراهيم المهيدب، الرئيس الجديد لمؤسسة النصر غير الربحية، تأكيدًا من الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا، أن اختيار الصفقات وتحديد عناصر الفريق في الموسم المُقبل، يتم بناء على تصويت من قِبل اللجنة الفنية، المكونة من المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، وجويدو، وفيرناندو هييرو، ولا يتم قبول أي صفقة، إلا بموافقة اثنين من أعضاء اللجنة الفنية، وإلا يتم تجاهل الصفقة.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، عن رغبة 5 أندية في ضم لاعبي النصر، خلال فترة الميركاتو الصيفي، في رسالة قال فيها "نادي خليجي يرغب بالكابتن فوفانا، الاتفاق يرغب بالكابتن عبد الله مادو، الرياض يرغب بالكابتن محمد صهلولي، نيوم يرغب بالكابتن راغد النجار ويقدم للنصر عرض، الفيحاء يرغب بالكابتن كونان".

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واستقرت إدارة النصر على بقاء لويس كاسترو على رأس الجهاز الفني للنصر في الموسم الجديد، فيما ذكر العصيمي بأن المهيدب يرغب في الاستفادة من المدرب الوطني سعد الشهري للعمل في النادي، فيما أوضح أن وليد عبد الله، حارس مرمى الفريق، بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف التعاون.

ووضعت إدارة النصر، أولوية التعاقد مع حارس مرمى عالمي، خلال الفترة المُقبلة، بعد ارتباط النادي بعدة أسماء، مثل البرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، في حين غادر الكولومبي دافيد أوسبينا، قلعة الأصفر، من أجل العودة رسميًا إلى ناديه الأسبق، أتلتيكو ناسيونال.

وبات السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، خارج حسابات كاسترو في الموسم الجديد، بعدما قدم المدرب البرتغالي تقريرًا فنيًا، طالب خلاله باستبعاد ماني الذي لم يقدم المستوى المأمول مع الفريق.

ويستعد النصر للموسم المُقبل (2024-2025)، الذي يشهد مشاركة الأصفر في مسابقات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، وبطولة دوري النخبة الآسيوية.