خلال قمة إيطاليا .. الإسبان يقعون في "خدعة صوتية" بسبب لويس إنريكي!

خدعة وقع فيها الجمهور الإسباني...

شهدت مباراة إسبانيا وإيطاليا، في قمة مباريات دور مجموعات يورو 2024، خدعة صوتية من أحد المعلقين، وقع فيها الجمهور الإسباني.

وتغلب المنتخب الإسباني، على نظيره الإيطالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب فيلتينس أرينا.

وقام ماريو سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الأسبق، والمعلق الحالي في قناة "TVE" الإسبانية، أثناء مباراة منتخب إسبانيا، مع إيطاليا مساء اليوم الخميس، بتقليد صوت لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثارت موهبة سواريز، في تقليد صوت إنريكي اعجاب الجمهور الإسباني، الذي ظن أن المدرب موجود بالفعل وهو من يتحدث، وتبادلوا المقطع الصوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، يتصدر المجموعة الثانية بست نقاط، ويستعد لمواجهة ألبانيا، في ختام دور المجموعات مساء الإثنين القادم.