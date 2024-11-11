نجم ريال مدريد السابق يشعل حربًا في فريق عاصمي آخر!

خلاف حول وضع نجم ريال مدريد السابق...

يزداد وضع خاميس رودريجز، لاعب رايو فاييكانو، غموضًا مع فريقه وتسبب في خلاف بين راؤول مارتن بريسا، رئيس النادي والمدرب إينيجو بيريز.

وكان رودرجيز، قد انضم إلى فاييكانو، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك مع الفريق الإسباني حتى الآن في ست مباريات، لم يصنع أو يسجل خلالهم أي هدف.

وجلس اللاعب الكولومبي، على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه الأخيرة أمام لاس بالماس، والتي خسرها بثلاثة أهداف لهدف، ليعرب رئيس النادي عن رغبته قبل اللقاء، في مشاهدة خاميس يلعب بشكل أكبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بريسا في تصريحات نقلها موقع "فوت بوم": "بالنسبة للأشخاص مثلنا الذين يحبون كرة القدم، نأمل ونتمنى أن نشاهد خاميس رودريجيز، يلعب بشكل أساسي، مشاهدة لاعب مثله، هي السبب خلف قدوم الكثير من المشجعين إلى الملعب ودفع ثمن التذاكر".

جدير بالذكر أن الكولومبي صاحب الـ 33 عامًا، قبل انضمامه إلى فاييكانو، قد ساهم في وصول منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي حصل فيها على جائزة أفضل لاعب في المسابقة وهدافها.