ذكرى تأسيس ريال مدريد - يوم حزين في تاريخ الملكي

عادة ما يواكب ذكرى تأسيس ريال مدريد نتائج سيئة وذكريات لا يرغب جمهور البلانكوس في تذكرها

يحتفل نادي ريال مدريد الإسباني بمرور 117 عامًا على إنشائه، إذ تأسس البلانكوس في 6 مارس 1901.

ورغم أنّ هذه الذكرى مميزة بالنسبة للنادي الملكي، إلا أنّها صادفت أسوأ ذكرياته سواء في الفشل في تحقيق بطولة أو توديع لقب هام.

فبالأمس وفي ليلة التأسيس، ودّع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس بعد الخسارة في "سانتياجو برنابيو" بنتيجة 4-1 ليفشل في الاحتفاظ باللقب الذي حققه 3 مرات على التوالي.

كما تكرر الأمر في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2008 أمام روما وخسر البلانكوس من روما 2-1 في "سانتياجو برنابيو" يوم 5 مارس أيضًا.

ملعب الرعب للمنافسين أم لريال مدريد نفسه؟!



سانتياجو برنابيو.. موطن إقصاء المرينجي آخر 10 سنوات، نتعرف معًا على معاناة ريال مدريد على هذا الملعب 👇 pic.twitter.com/0DP1CwQNsw — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

ولكن أسوأ ذكرى لريال مدريد جاءت في موسم 2001-2002 حينما طلب البلانكوس خوض نهائي كأس إسبانيا في 6 مارس على ملعب "سانتياجو برنابيو" بهدف الاحتفال في يوم التأسيس ببطولة.

الصدمة جاءت بفوز ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 2-1 والتتويج بلقب كأس الملك أمام أنظار جمهور ريال مدريد ليفسد عليهم الاحتفالية.

وكان ريال مدريد بعيدًا عن الفوز ببطولة الكاس منذ 1993 واستمر الجفاف حتى 2011 بالتتويج باللقب ضد برشلونة.