خلاف بين أنشيلوتي وبيريز.. والسبب لاعب ريال مدريد!

ما سبب الخلاف؟

أثار تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، الجدل حول مستقبل الفرنسي فيرلان ميندي، ظهير أيسر ريال مدريد.

وانضم ميندي إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2019 قادماً من أولمبيك ليون، وينتهي عقده في صيف عام 2025.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن وضع ميندي داخل ملعب سانتياجو برنابيو غير واضح حتى الآن، حيث ينتهي عقده في صيف 2025، ويجب على كلٍ من النادي واللاعب اتخاذ القرار هذا الصيف.

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وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يضع التوقيع مع ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ، على رأس أولوياته، وبالتالي في حالة تلقي ميندي عرضًا كبيرًا سيرحب النادي ببيعه.

وأكد التقرير أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يرفض رحيل ميندي عن الفريق، لكن مجلس الإدارة يرى أن كثرة إصابات اللاعب تعتبر مشكلة كبيرة، ومن الأفضل الاستغناء عنه.

وواجه ميندي العديد من الإصابات خلال مسيرته مع ريال مدريد، مما أثار قلق النادي حول قدرته على الاعتماد عليه بشكل منتظم.