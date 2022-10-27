حصل على الوسام الأعلى لجماهير نابولي

للوهلة الأولى ستظن أن الشيء الأكثر تميزًا في خفيتشا كفاراتسخيليا هو اسمه فقط، ولكن نجم نابولي لديه العديد من المميزات التي تؤكد لنا أن النادي الإيطالي قد يعمل الآن على إنتاج أسطورة استثنائية بتاريخ كرة القدم.

الجناح الأيسر صاحب الـ21 سنة القادم من جورجيا لفت الأنظار في البداية بسبب صعوبة اسمه، والذي جعله محط سخرية لدى المتابعين، ودفع البعض الآخر لاختصاره في "كفارا" وهو الاسم الذي سنستخدمه على سبيل التسهيل.

نجم نابولي الجديد جاء إلى المدينة الإيطالية في يوليو الماضي من نادي دينامو باتومي بـ10 ملايين يورو فقط، وظن المدرب لوتشيانو سباليتي أنه يتعاقد مع لاعب كبديل مستقبلي للراحل لورينزو إنسيني، ولكنه لم يعلم أنه سيصبح أفضل منه بسرعة قياسية.

"كفارا" الملقب بمارادونا الجورجي، قيمته السوقية وقت انتقاله لنابولي كانت 15 مليون يورو، ولكنها ارتفعت الآن إلى 35 مليونًا بعد بضعة أسابيع فقط مع الفريق، فكيف حدث ذلك؟

أسطورة شابة

نجم نابولي لعب للعديد من الأندية قبل وصوله للدوري الإيطالي، حيث نشأ في أكاديمية دينامو تبيليسي وانضم بعدها إلى روستافي ثم لوكوموتيف موسكو وروبن كازان، ولكن تجربته في دينامو باتومي كانت فريدة من نوعها، رغم استمرارها 4 أشهر فقط من مارس إلى يوليو 2022.

باتومي هي مدينة سياحية جذابة، بها ملعب بسعة 20 ألف متفرج، مقاعد الجلوس به تصل إلى نصف هذا العدد، وكانت هناك مخاوف من تحول هذا الملعب إلى "فيل أبيض" وهو المصطلح الذي يطلق على منشآت تحتاج لتكلفة ورعاية عالية دون الحصول على فوائد مالية في المقابل.

وصول كفارا إلى هذا الملعب كان نقطة تحول في شهر مارس الماضي، وذلك وفقًا لشهادة تارييل فارشانديزه أحد قادة المشجعين لنادي دينامو باتومي.

وقال تارييل في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز":"الأجواء تغيرت في المدينة بأكملها منذ قدوم كفاراتسخيليا، المباريات أصبحت فجأة تشبه أجواء أفضل المواجهات في دوري أبطال أوروبا".

وأوضح أنه في الأشهر القليلة التي تواجد فيها كفاراتسخيليا في باتومي، تم شغل كل مقعد من مقاعد المدرجات، بل أصبح السياح بشواطيء البحر الأسود يتوافدون من أجل رؤيته فقط وليس من أجل تشجيع دينامو.

وأضاف تاريييل:"الملعب بأكمله كان يهتف بكل لمسة من كفاراتسخيليا، حتى أولئك المشجعين الذي جاءوا نظريًا لدعم الخصم، ولم يكن ذلك في باتومي فقط، الملاعب كانت ممتلئة في كل مدينة تقريبًا حتى في المناطق النائية".

ما لا يعرفه البعض أن الصدفة لعبت دورًا هامًا في مسيرة كفارا، لأنه كان يتألق بالفعل مع روبن كازان الروسي، ولكن الصراع العسكري مع أوكرانيا جعل اللاعب يرحل في منتصف الموسم الماضي ليدخل في مسار مختلف تمامًا.

خليفة مارادونا

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مدينة نابولي معروفة بعشقها لكرة القدم، والنجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا يحمل مكانة خاصة لدى جماهير النادي، لذلك عندما يطلق على النجم الجورجي لقب "كفارادونا" فهذا يعني أننا أمام موهبة استثنائية.

كفارا يمكن الإطلاق عليه لقب صفقة الموسم، لأنه كان من الطبيعي تألق روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة وإرلينج هالاند مع مانشستر سيتي، بينما لم يتوقع أحد أن يصبح هذا اللاعب الجورجي من أهم اللاعبين في أوروبا وأكثرهم تأثيرًا بهذه السرعة.

اللاعب نفسه قال عن هذا اللقب:"بكل تأكيد أنا أحب هذا الاسم، ولكني لا أستطيع الاقتراب من مكانة مارادونا، ومع ذلك سأفعل كل ما بوسعي من أجل هذا النادي".

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بدايته كانت مرعبة في إيطاليا، وجعلت الجميع يسأل، من هذا اللاعب؟ أين عثر عليه نابولي؟ وبالتحديد بعد ثنائيته في الفوز على مونزا 4/0 بالدوري هذا الموسم.

"هل هناك أي شيء لا يستطيع هذا الولد فعله؟" هكذا تعجب معلق مواجهة مونزا على هدف كفارا من على بعد 25 ياردة قبل إضافة الهدف الثاني، ليدمر أي مقارنة ممكنة مع إنسيني.

اللاعب استمر في التألق بتسجيل 7 أهداف وصناعة 8 في 15 مباراة فقط، وساهم في 4 انتصارات من أصل 5 لنابولي في دوري أبطال أوروبا، والتي جعلت الفريق يضمن التأهل لدور الـ16 بشكل مبكر.

البعض كان يقول العبارة الشهيرة إن الدوري الإيطالي ليس بهذه القوة، قبل أن يدمر كفارا هذه المقولة بعد مستواه المبهر في الفوز على ليفربول 4/1 في سبتمبر الماضي، ليثبت كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنابولي أنه تعاقد مع صفقة الموسم مقابل 10 مليون يورو فقط!

لوتشيانو سباليتي مدربه في نابولي أطلق عليه لقب "المذهل" وأريجو ساكي أسطورة الكرة الإيطالية اختار اسم "المدمر"، بينما يرى أليساندرو ديل بييرو أنه "وُلد من أجل اللعب في أوروبا".

جماهير نابولي منحته الوسام الأعلى لها وهو الدخول في المقارنة بمارادونا، وذلك بسبب مهارته النادرة الجذابة التي لا نراها كثيرًا في الكرة الحديثة، فهو لاعب تلقائي وزئبقي جسده يبدو ضعيفًا ولكن من الصعب ترويضه وإيقافه عندما يحاول المراوغة.

ويلي سانيول مدرب منتخب جورجيا ونجم منتخب فرنسا السابق، يعتبر أن كفارا هو فرانك ريبيري الجديد، لتشابه أسلوب كل منهما في الاختراق والمراوغة وتهديد مرمى الخصم .

ريبيري كان يأتي دائمًا من الجانب الأيسر للاختراق للعمق للتسجيل أو صناعة الأهداف، كفارا يفعل ذلك أيضًا ولكنه أيضًا يمكنه اللعب كرقم 10 مثلما فعل أمام لاتسيو في المباراة التي سجل فيها مرة واحدة ولعب 3 تمريرات سحرية.

هل يرحل قريبًا؟

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لسوء حظ جماهير نابولي أنها قد لا تتمتع باللاعب لفترة طويلة، بعدما لفت الأنظار بشكل سريع جدًا، لتحاول أندية مثل مانشستر سيتي، ريال مدريد، ليفربول، باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد التعاقد معه.

سيتي يعتبر النادي الأكثر احتياجًا له حاليًا بسبب انخفاض مستوى أجنحة الفريق، لذلك تخيل كفارا يلعب بجوار إرلينج هالاند تحت قيادة بيب جوارديولا! كارثة محققة لدفاعات فرق الدوري الإنجليزي.

فكرة رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية ستكون صعبة جدًا، بسبب الموسم الذي يقدمه نابولي بتأهله إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري الأبطال ومنافسته على الدوري الإيطالي، كما أن الاحتمال الأقرب هو الانتظار حتى نهاية الموسم لارتفاع سعر اللاعب بصورة خيالية.

موهبة كفارا سيكون من الصعب على نابولي الحفاظ عليها كأسطورة قادمة بدلًا من مارادونا، خاصة لو جاءت الأندية برقم يزيد عن 100 مليون يورو الصيف القادم، وهو الرقم الذي سيكون من المستحيل على النادي الإيطالي رفضه!