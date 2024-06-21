على خطى الاتحاد أم الهلال والنصر؟ .. الشباب يحسم مستقبل مدربه

الشباب يحسم مصير مدربه في موسم 2024-2025..

استقرت إدارة نادي الشباب على مصير البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

وتولى فيتور بيريرا تدريب الشباب في فبراير الماضي، خلفًا للكرواتي بيسكان، بعقد حتى نهاية موسم 2023-2024، ليتمكن من إنقاذ الليوث من منطقة الهبوط التي كان يصارع البقاء فيها خلال الدور الأول من الموسم، ويقوده إلى المركز الثامن مع نهاية الموسم، برصيد 44 نقطة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن مسؤولي الشباب توصلوا لاتفاق مبدئي مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، على تجديد عقده لموسم آخر، ما يحقق الرغبة المشتركة بين الطرفين، حيث اتفقا على العقد الجديد.

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وتوقفت المفاوضات بين المدرب والنادي في اليومين الماضيين، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما يُنتظر أن تستكمل بالاتفاق النهائي، والإعلان الرسمي خلال الأيام المُقبلة.

وانضم الشباب إلى قائمة الأندية التي قررت الحفاظ على مدربيها في الموسم الجديد، وهم الهلال والنصر والأهلي والقادسية، فيما يستعد الاتحاد لإعلان إقالة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، فور التوصل لاتفاق مع مدير فني جديد.

ويعد الشباب ثاني تجارب فيتور بيريرا في الملاعب السعودية، والذي قاد الأهلي في موسم 2014، وأنهى الموسم معه في المركز الثالث من دوري المحترفين، مع وصافة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الشباب بثلاثية.