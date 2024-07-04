خطوة واحدة فقط للحسم .. الاتحاد يقترب من حسم صفقة أديمولا لوكمان

هل ينجح الاتحاد في إقناع أتالانتا بضمه؟

يبدو أن الاتحاد أصبح متمسكًا بالتعاقد مع النجم النيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي، حيث اقترب كثيرًا من حسم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لوكمان تألق بشكل لافت الموسم الماضي مع أتالانتا في جميع المسابقات، خاصة في الدوري الأوروبي الذي نجح في حسمه الفريق الإيطالي، بعدما سجل المهاجم النيجيري في النهائي 3 أهداف "هاتريك" في مرمى باير ليفركوزن الألماني.

وكشف الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي الاتحاد قام بزيادة العرض المقدم إلى لوكمان، وأرسل عرضًا جديدًا بقيمة 15 مليون دولار في الموسم.

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وأشار جاليتي إلى أن المهاجم النيجيري وافق على العرض ولكن بشكل غير رسمي، وأن الأمر الآن متروك لنادي أتالانتا من أجل الموافقة على العرض أو رفضه.

واختتم رودي تغريدته مؤكدًا على أن أتالانتا يطلبون أكثر من العرض المقدم من الاتحاد بقيمة 35 مليون دولار تقريبًا، حيث مازالت المفاوضات مستمرة.