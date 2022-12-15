خطوة مفاجئة .. كاس تؤجل قرارها في قضية فيتوريا ونادي النصر

قرار في صالح نادي النصر السعودي

اتخذت محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" قرارًا مفاجئًا، بتأجيل قرارها النهائي بخصوص المدرب البرتغالي روي فيتوريا وفريق عمله ضد نادي النصر السعودي مرة أخرى.

ويطالب فيتوريا الحصول على مبلغ 18 مليون ريال سعودي من نادي النصر، قيمة مستحقاته المتأخرة هو وفريق عمله.

وكشف القانوني أحمد الشيخي عبر تصريحات تلفزيونية، عن أن هذا التأجيل جاء لصالح نادي النصر، لأن القضية ستخرج من الفترة الشتوية الحالية، وسيتبقى على النادي تسديد مستحقات البرازيلي جوليانو دي باولا فقط.

وسيقوم نادي النصر بإنهاء قضية جوليانو دي باولا، وبعدها سيتم رفع قرار منع النصر من تسجيل لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويطالب جوليانو الحصول على مبلغ 4.5 مليون يورو، أي ما يعادل الـ20 مليون و 400 ألف ريال، قيمة رواتب العام الأخير من عقده الذي فسخه من طرف واحد بسبب عدم حصوله على رواتبه.