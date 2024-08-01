خطوة لإتمام الصفقتين .. كورينثيانز يتفق مع ميشايل ديلجادو ونجم الشباب!

ثنائي الهلال والشباب في الطريق إلى كورينثيانز

اقترب نادي كورينثيانز البرازيلي من حسم التعاقد مع لاعبان في صفوف الهلال والشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل.

وكشف الإعلامي البرازيلي تياجو سالازار عبر قناة "gazeta esportiva" عن أن كورينثيانز تفاوض مع ميشايل ديلجادو لاعب الهلال، وجوستافو كوييار لاعب وسط الشباب، من أجل ضمهما.

وأوضح تياجو: "كورينثيانز اليوم في تقدم جيد في المحادثات مع جوستافو كوييار لاعب الشباب وميشايل ديلجادو لاعب الهلال".

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وأضاف: "آخر تحديث لدي أن هناك تفاؤل كبير داخل كورينثيانز بشأن ميشايل وكويلار لأن هناك تقدم كبير في المفاوضات بعد الوصول إلى اتفاقات شفهية معهما".

واختتم الإعلامي البرازيلي تصريحاته قائلًا: "ويحاول كويلار وميشايل المساعدة في المفاوضات مع ناديه لتسهيل انتقالهما إلى كورينثيانز خلال فترة الانتقالات الحالية".