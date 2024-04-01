خطوة كبيرة من الاتحاد لتفادي تكرار "كابوس" دوري أبطال آسيا 2022

إدارة أنمار الحائلي تسير على خطى ثابتة

خطت إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي خطوة هائلة في سبيل ضمان عدم تكرار كابوس دوري أبطال آسيا 2022.

العميد كان قد غاب عن البطولة القارية رغم حصوله على المركز الثالث المؤهل لها في دوري روشن السعودي 2020-2021، لكنه استبعد من الاتحاد الآسيوي لعدم حصوله على الرخصة الآسيوية نظرًا لعدم استيفائه المعيار المالي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الاتحاد سدد مؤخرًا كافة الالتزامات المالية واستوفى كافة معايير استخراج الرخصة الآسيوية قبل انتهاء المخصصة لذلك يوم الأحد القادم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن

الاتحاد وعددًا من الأندية، أبرزها الهلال والنصر والأهلي، ستحصل على الرخصة القارية بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة لذلك وأبرزها تسديد كافة المستحقات المالية حتى الـ31 من ديسمبر 2023.

جدير بالذكر أن الحصول على الرخصة الآسيوية يتطلب استيفاء النادي لـ5 معايير، هي المعيار الرياضي والإداري والقانوني والمالي بجانب البنية التحتية.

