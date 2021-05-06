خطوة حاسمة من النفيعي للقضاء على ديون الأهلي

تعرف على خطوات النفيعي للتخلص من أزمات الأهلي

اتخذ ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، أول خطواته بعد توليه منصبه بشكل رسمي، وذلك عقب نجاحه في الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، وإعلان وزارة الرياضة بشكل رسمي توليه المسؤولية.

النفيعي فاز في الانتخابات التي أجريت بينه وبين زياد اليوسف مؤخرًا، والتي أقيمت في قاعة الأمير بدر بن فهد بمقر النادي، ليتولى المسؤولية حتى 2025.

ما الذي ينوي فعله النفيعي؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن النفيعي بدأ عمله في رئاسة النادي الأهلي منذ أمس الأربعاء، حيث عقد عدة اجتماعات من أجل مناقشة أوضاع النادي، وقام برسم خطة عمل واضحة.

النفيعي يرغب في الإعلان بشكل رسمي للجماهير عن حجم الديون والالتزامات المترتبة على النادي، من أجل مساعدته في مهمته مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وسيقوم النفيعي بعقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة، حيث ينوي لزيادة عدد الأعضاء فيه، لتوزيع المهام والمنسب فيما بينهم خلال الفترة القادمة.

ما هو قرار وزارة الرياضة؟

وأصدرت وزارة الرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، قرارًا باعتماد مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي برئاسة النفيعي، بعد فوزه بالانتخابات على زياد اليوسف، المنافس الآخر في الانتخابات.

وبذلك يصبح النفيعي هو الرئيس رقم 44 في تاريخ النادي الأهلي، ورقم 8 خلال آخر 5 سنوات، وذلك بعد مساعدة من جانب الأمير منصور بن مشعل.

ولعب بن مشعل دورًا كبيرًا في فوز النفيعي بالانتخابات، حيث يمتلك أكبر عدد من الأصوات، وقام بدعمه بشكل كبير ليفوز بكرسي الرئاسة.

ما هو حجم الديون المستحقة على الأهلي؟

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن حجم الديون على النادي الأهلي، وصلت إلى 140 مليون ريال سعودي، حيث أصبح النادي مطالبًا بدفعها خلال الفترة القادمة.

وبشكل مبدئي، تريد إدارة الأهلي دفع مبلغ 37 مليون ريال سعودي خلال أقرب وقت، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح للنادي قيد لاعبين جدد.

وفي حالة عدم دفع الأهلي المبلغ المذكور حاليًا، سيتم حرمانه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النفيعي أمام مهمة صعبة

وأصبح ماجد النفيعي أمام مهمة صعبة للغاية برئاسة النادي الأهلي، في ظل حجم الديون الكبيرة المستحقة على النادي، بجانب الأزمات التي يعاني منها الفريق خلال الوقت الحالي.

ويريد النفيعي التخلص من تلك الديون، ودعم الفريق بلاعبين مميزين، من أجل إعداده للموسم الجديد، في ظل خروجه من هذا الموسم بدون أي بطولات.

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