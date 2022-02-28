خطوة جديدة من أبو جبل تؤكد اتفاقه مع النصر

أقدم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك على خطوة جديدة تدعم الأحاديث حول توصله لاتفاق مع النصر السعودي للعب له بدسًا من الموسم القادم.

حارس المرمى الذي لفت الأنظار بقوة بأدائه المميز مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد تحدثت الصحافة السعودية والمصرية عن توقيعه عقد مع النصر يبدأ الصيف القادم.

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وأشارت جُل المصادر إلى أن اللاعب سيُوقع لمدة موسمين مقابل راتب سنوي يُقدر بـ7 ملايين ريال سعودي، أي ما يزيد قليلًا عن 2 مليون دولار أمريكي، فيما أشار بعضها إلى أن العقد سيمتد لموسم واحد فقط.

ورغم تلك الأحاديث إلا أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد مرارًا وتكرارًا أن أبو جبل سيُواصل رحلته مع الزمالك خاصة بعد رحيل محمود جنش الصيف الماضي وتذبذب مستوى محمد عواد ووجود احتمالية كبيرة لتفعيل فيوتشر بند شراء محمد صبحي نهائيًا الصيف القادم.

صاحب الـ33 عامًا أقدم اليوم على خطوة جديدة تدعم أخبار اتفاقه مع النصر وهي انضمامه لشركة صدى المحتوى الرياضي السعودية المتخصصة في تسويق اللاعبين ومعسكرات الأندية والاستشارات القانونية الرياضية، والتي يُديرها وكيل اللاعبين السعودي نواف المهدي.

جبل الفراعنة ونجم منتخب #مصر ونادي #الزمالك محمد أبوجبل #جاباسكي

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لوسيط أعمال اللاعبين / نواف المهدي @almahdinawaf ، بتفويض حصري بتمثيله في منطقة الشرق الأوسط ، وتم التوقيع بحضور وكيل أعماله شقيقه مصطفى أبوجبل .. pic.twitter.com/0ZBUkhPwtd — ECHO CONTENT SPORTS (@EchoContent) February 27, 2022

الشركة وعبر حسابها على تويتر أكدت انضمام أبو جبل لها وتفويضه للمهدي بتسويقه في الشرق الأوسط، وقد تم توقيع العقد بحضور وكيله المصري، شقيقه مصطفى أبو جبل، وهو ما يُعزز فرص توقيعه للنصر الموسم القادم أو على الأقل اللعب في الدوري السعودي.