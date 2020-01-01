خطوة تفصل مانشستر يونايتد عن تمديد إعارة إيجالو

مانشستر يونايتد يتغلب على توقف كورونا ويقترب من الاحتفاظ بمهاجمه

اقترب مانشستر يونايتد من الحصول على موافقة نادي شنجهاي شينوا الصيني من أجل تمديد إعارة المهاجم النيجيري أوديون إيجالو.

وكان مانشستر يونايتد قد طالب بتمديد إعارة مهاجمه النيجيري والتي من المفترض أن تنتهي في الأول من يونيو المقبل وفقًا لما كان متفقًا عليه.

وبسبب فيروس كورونا، لن ينتهي الموسم في بداية يونيو كما يحدث كل عام، لذلك كان مانشستر يونايتد يريد استثناء للاحتفاظ بإيجالو حتى ينتهي الموسم.

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ووفقًا لمصادر صحفية وتقارير صادرة من عدد من الصحف والشبكات أبرزها سكاي سبورتس، فإن الاتفاق بات وشيكًا بين الطرفين.

وكشفت المصادر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان مساء اليوم الأحد عن تمديد الإعارة بنجاح بالنسبة للمهاج النيجيري إلى يناير المقبل.

وكان سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر قد لمح لذلك الأسبوع الماضي حيث قال: "لقد كان حلمًا بالنسبة لإيجالو أن يرتدي قميص مانشستر يونايتد، وآمل أن يتمكن من إنهاء ما بدأه"

وسيتسبب ذلك في غياب إيجالو عن أغلب منافسات الموسم بالنسبة للدوري الصيني، لذلك تأخر نادي شنجهاي شينوا في إعطاء الموافقة.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد قام بصفقتين خلال موسم الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع برونو فيرنانديش من سبورتينج لشبونة، وكذلك إيجالو ولكن على سبيل الإعارة.