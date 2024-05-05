خطوة لن تسعد الاتحاد نهائيًا .. خطة دعم الأندية الجديدة "تخدم الهلال"!

ذهبت صيحات أنمار الحائلي هباءً!

SHAHID

يبدو أن الصيحات التي أطلقها أنمار الحائلي؛ رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد "المؤسسة غير الربحية"، بشأن آليات دعم الأندية لن تفيد في أي شيء، بل أن ناديه على وشك التضرر أكثر في الموسم المقبل.

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الحائلي كان قد شكك في نظام دعم الأندية، ملمحًا لعدم المساواة بين الجميع، قائلًا: "الهلال زادت قوته 150% عما كان عليه في الموسم الماضي، فيما ضعف الاتحاد بنسبة 150%، اكشفوا للجماهير حقيقة الدعم!".

لكن بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن لجنة استقطاب اللاعبين الأجانب في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد عقدت اجتماعًا مع الأندية خلال الفترة الماضية، للتعرف على طلباتها في الميركاتو الصيفي المقبل.

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المشكلة فيما أوضحته الصحفية حول اجتماع جديد منتظر الأسبوع المقبل بين اللجنة نفسها والأندية، حيث سيتم تخصيص دعم من الرابطة للأندية، وفقًا لمراكزها في جدول ترتيب دوري روشن، أي أن الأندية التي تحتل مراكز متقدمة قد تتلقى دعمًا أكبر، بينما الأندية التي تحتل مراكز أدنى قد يكون دعمها أقل.

"الشرق الأوسط" أشارت إلى أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو تعزيز المستوى المحلي وتطوير المنافسات، مع تحفيز الأندية على تحسين أدائها.

إن تم تطبيق هذه الخطوة بالفعل في الموسم المقبل، فربما يكون الاتحاد أكثر المتضررين من بين الرباعي الكبير، إذ يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، فيما سيكون الهلال الأكثر استفادة مع اقترابه من التتويج بلقب دوري روشن، إذ يتصدر الترتيب بـ83 نقطة مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 74 نقطة، ويحل الأهلي ثالثًا بـ55 نقطة.

SHAHID