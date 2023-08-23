خطر على كرة القدم .. كروس يُهاجم "شباب" الدوري السعودي

لاعب ريال مدريد يكشف عن رأيه في الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

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تحدث توني كروس نجم ريال مدريد في البودكاست الخاص به "Einfach mal Luppen" عن رفضه التام لوجود الكاميرات في غرفة الملابس، بالإضافة إلى سوق الانتقالات في السعودية والذي يعتبره "خطرًا".

وقال كروس عن جود بيلينجهام الوافد الجديد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف: "قدم أداءً جيدًا حقًا، لقد اندمج بشكل مدهش في وقت قصير، لدي شعور جيد تجاهه لأنني أعتقد أنه ناضج بشكل لا يُصدق بالنسبة لعمره، ليس فقط بالنسبة لعمره لكن فقط بالطريقة التي يلعب بها ومحاولاته لاستغلال نقاط قوته، فهو يمثل إضافة قوية بالنسبة قصص ص".

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وعن التقارير التي أفادت بسعادة بوروسيا دورتموند برحيل بيلينجهام قال: "لا يمكنني سوى أن أقول أننا سعداء للغاية بوجوده هنا، وإذا كان هذا هو الحال أيضًا في دورتموند فهذا أفضل، وإذا لم يكن الأمر كذلك، على الأقل حصلوا على أموال جيدة الآن".

وبالنسبة لوجود كاميرات في غرفة خلع الملابس بريال مدريد قال: "تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، أولئك الذين عارضوها كانوا نحن - أو بالأحرى نادينا، لم يكن الأمر كما لو طُلب منا ذلك".

وتابع: "الانفتاح على الجماهير أمر رائع، لكنني أعتقد أنه لا أحد ينتمي إلى المقصورة، يمكنك أن تناديني بالطراز القديم، ليس لدي مشكلة في ذلك، لكن في غرفة تبديل الملابس، لا نريد أن يُسمع أو يُرى كل شيء، تشعر وكأنك مراقب وعليك أن تزن كل خطوة تتخذها دون تفكير، بالنسبة لنا نحن اللاعبين، هذه مساحة مقدسة، ولا تنتمي إليها أي كاميرات".

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أما بالنسبة للاعبين الذين اتجهوا إلى السعودية خلال سوق الانتقالات الصيفي: "الجميع يذهب إلى هناك من أجل المال، على سبيل المثال، كريستيانو رونالدو أو كريم بنزيما، الذين اتجهوا إلى هناك في نهاية مسيرتهم، لقد فازوا بكل شيء، وتمتعوا بمكانة أسطورية، وحققوا كل شيء، ثم توقفوا عن مسيرتهم المهنية وأخذوا معهم هذا المال الذي لا يصدق، ما أواجه مشكلة معه هو اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 26 أو 27 أو 28 عامًا، والذين يتمتعون بجودة عالية تمامًا، ويلعبون في أفضل الأندية في أوروبا، ويتجهون إلى الدوري السعودي من أجل الحصول هو المال ليكون هذا هو الدافع لهم".

وواصل: "أنا لست من محبي ذلك، إنه مثال سيء للغاية لكثير من اللاعبين الشباب، كذلك هذا الأمر يشكل خطرًا على كرة القدم في المستقبل".

وعن إمكانية اللعب في الدوري السعودي قال: "لم يكن هناك عرض ملموس، لكن الاحتمال كان سيكون موجودًا بالتأكيد لو تم التحقيق فيه، لكننا لم ننظر في الأمر، لذلك لم يكن هناك عرض ملموس، كانت هناك محاولة واحدة فضفاضة للاتصال على الأقل".

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