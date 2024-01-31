خطر داهم .. برشلونة مُهدد بالتخلي عن فيتور روكي وعدم إجراء صفقات جديدة!

برشلونة يبحث عن طريقة مبتكرة لجمع 100 مليون يورو

يواجه برشلونة خطرًا داهمًا يهدد مشروعه المستقبلي، بسبب الأوضاع المالية غير المستقرة للنادي والتي قد تحرمهم من التعاقد مع صفقات جديدة في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "ذي أثليتك"، أن رابطة الليجا، تشترط على البارسا أن يحدث التوازن في ميزانية الموسم الحالي، قبل أن يفكر في إنفاق أي أموال على لاعبين جدد، حيث سيتعين عليه أن يبحث عن طريقة مبتكرة لجمع 100 مليون يورو.

وأشارت إلى أن برشلونة، يدعي أن هناك شركة ألمانية تدين له بمبلغ 40 مليون يورو، ضمن صفقة أبرمت الصيف الماضي، حيث يزعم البارسا أنه حرك دعوى قضائية ضدهم بشأن الرسوم.

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وتابعت: "من المفترض أن تتم إضافة مبلغ 60 مليون يورو من بيع استوديوهات برشلونة إلى ميزانية رواتبهم، وهذا يعني أن النادي يجب أن يجمع حوالي 100 مليون يورو إما من تلك الصفقات أو من خلال وسائل أخرى إذا أراد تعزيز الفريق بشكل أكبر قبل الموسم المقبل".

وأوضحت: "يمكن لبطل الليجا التفكير في جمع الأموال عن طريق بيع لاعبيهم من ذوي الدخل الأعلى مثل روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج بحلول 30 يونيو المقبل، حيث يساعد ذلك فقط في ترتيب ميزانيته للموسم الحالي وتخفيض المبلغ المطلوب".

وحذرت الصحيفة من خطر يواجه برشلونة، حيث أنه "إذا لم يتم حل هذه المشكلة قريبًا، فقد يضطرون إلى ترك الوافدين الجدد فيتور روكي وإينيجو مارتينيز خارج فريقهم للموسم المقبل، بسبب قيود الرواتب، مع عدم تسجيل الأول لموسم 2024-25 حتى الآن".