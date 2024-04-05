النصر يتلقى ضربة قوية قبل كلاسيكو الهلال في السوبر

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تلقى البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، صدمة موجعة، خلال مباراة الفريق أمام ضمك، والمقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وقرر كاسترو إراحة اللاعبين الأساسيين في تشكيل النصر الأساسي لمباراة ضمك، وذلك من أجل التحضير لمباراة الكلاسيكو أمام الهلال، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، يوم الإثنين المقبل، في قمة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024.

وفضل مدرب النصر، وضع أكثر من نجم على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أليكس تيليس، وسلطان الغنام.

وتعرضت خطة كاسترو لهزة قوية في مباراة ضمك، بعد سقوط سامي النجعي مصابًا فوق أرضية الملعب، ليغادر الملعب في الدقيقة 15، ويشارك نجم الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بديلًا له.

وذكر أخصائي العلاج الطبيعي، ثامر الشهراني، أن الطاقم الطبي حاول إرجاع سامي النجعي للملعب، عن طريق (ضغط العضلة)، وهذا الأمر يمكنه أن يخفف من ألم الشد فقط، وقد حاول اللاعب الجري، إلا أنه أحس بالألم مباشرة ليغادر المباراة، وسط اشتباه بكونها إصابة بتمزق عضلي.

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ودخل النصر مباراة ضمك، وسط العديد من الغيابات، مثل نواف العقيدي ووليد عبد الله وعبد الإله العمري وأيمن يحيى وأندرسون تاليسكا ومحمد مران.

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