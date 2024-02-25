"خطة للانتقام من الراقي!" .. ثلاثة مواقف تثير الشكوك في "بيئة الأهلي"

الأهلي ما بين الاستغراب والتشكيك..

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يضرب جمهور الأهلي السعودي كفًا على كف خلال الساعات الماضية، في ظل ما يتعرض له ناديهم، بينما على الجانب الآخر دفع هذا جماهير المنافسين للسخرية..

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هذا الوضع تفجر خلال مواجهة الراقي أمام الطائي بالأمس، إذ تسبب سلمان المؤشر؛ لاعب الأهلي ونجم الأهلي الأسبق، لإصابة قوية لآلان سانت ماكسيمين؛ لاعب وسط قلعة الكؤوس، بعد تدخل عنيف على قدمه.

هذه الإصابة دفعت الأهلاويون لفتح الملفات القديمة للاعبي النادي السابقين، فاستعرضت الصحفية الجماهيرية "دياريو الأهلي"، ما تعرض له الإسباني جابري فيجا قبل أيام بعد تدخل عيد المولد؛ لاعب الأهلي الأسبق والأخدود الحالي، على كاحله، وغيابه سيطول لشهرين تقريبًا. وقبلها أيضًا إصابة ماكسيمين من قبل عبدالعزيز نور؛ لاعب الفريق السابق والوحدة الحالي.

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هذه التدخلات من لاعبي الراقي السابقين دفعت للتشكيك بهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب الصحفي عوض الرقعان: "من عيد المولد إلى سلمان المؤشر ما هذا الحقد على نادي قدم لكم الكثير، فلماذا التعمد والخشونة غير المبررة لزملائكم، فهناك فارق بين القتالية وتعمد الإيذاء والعنف".

فيما كتب مشجع آخر: "خلصنا من عيد المولد جاء الدور على سلمان المؤشر وكلهم من لاعبين الأهلي السابقين وتعمدهم إصابة لاعبينا في ظل تهاون الحكام، مادري ويش نهايتها في كل مباراة يخرج لنا لاعب مصاب، الله المستعان"، قبل أن يضيف ثالث: "كثير من اللاعبين حتى لا يحتفل بهدفه إذا ما سجله في فريقه السابق، ما فعله سلمان المؤشر مع ماكسيمين صعب تفسيره".

على الجانب الآخر، كان التهكم هو وضع المنافسين، خاصةً من جماهير الهلال، فكتب أحدهم: "حدثني عن بيئة الهلال ووفاء لاعبيه إذا خرجوا منه لأندية أخرى إعارة أو انتقال، هنا سلمان المؤشر لاعب الأهلي السابق عطب ماكسيمين تدخل عنيف"، وأكمل آخر: "بيئة الأهلي هي السبب أكيد حالة تكرار مرتين من عيد المولد لسلمان المؤشر".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الراقي برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن، ليرفع رصيده للنقطة 43 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد الطائي عند 18 نقطة في المركز الـ16.

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