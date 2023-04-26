خطة شاملة .. لائحة جديدة تُمكن برشلونة من ضم ميسي وجوندوان!

تغيير جديد في عقود اللاعبين بالنادي الكتالوني

يقاتل نادي برشلونة الإسباني بشتى الطرق، من أجل الحصول على حد راتب كافٍ هذا الصيف، ليكون قادرًا على ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

عقد ميسي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو المقبل، وهناك محاولات من برشلونة لضبط سقف الرواتب للتمكن من إعادة أسطورة النادي إلى كامب نو من جديد.

صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أشارت إلى قيام برشلونة بخطة جدوى لرابطة الدوري الإسباني بخصوص التعاقدات وتسجيل اللاعبين، كما قام بإدراج فقرات خاصة في عقود لاعبيه في حالة عدم إمكانية تسجيلهم، بالإضافة لتحديد الموعد النهائي لهم لحسم مستقبلهم.

ووفقًا لهذه المعلومات، فإن العقود الجديدة التي سيصوغها برشلونة في المستقبل ستوضح أن الباب سيفتح أمامهم في 21 يوليو، بحيث يتم إطلاق سراح بعض اللاعبين في حالة عدم وجود حد كافٍ من الرواتب.

وسيحدث هذا الأمر مع كل من إينيجو مارتينيز لاعب أتلتيك بيلباو وإلكاي جوندوان نجم وسط مانشستر سيتي المتوقع انتقالهما لبرشلونة بالمجان خلال هذا الصيف.

ويحاول برشلونة ضم الثنائي إلى مشروع النادي بالإضافة لميسي، مع العمل على وصول جناح أعسر ومهاجم ثان وربما لاعب خط وسط صاحب نزعة هجومية.

يذكر أن الفريق الكتالوني خرج من كل البطولات هذا الموسم، لكنه أصبح على أعتاب حسم لقب الدوري الإسباني باحتلال صدارة المسابقة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد مع مباراة إضافية.