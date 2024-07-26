خطة بديلة لمزراوي .. اقتراح "صفقة ثنائية" بين مانشستر يونايتد وإنتر

هل تتم الصفقة بين مانشستر يونايتد وإنتر؟

أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع الظهير المغربي نصير مزراوي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن على ما يبدو أن "الشياطين الحمر"، لن يحسموا الصفقة بسهولة.

ويواجه "الشياطين الحمر" منافسة شرسة من وست هام يونايتد الإنجليزي، في سباق التعاقد مع اللاعب المغربي صاحب الـ26 عامًا؛ كما سيتعين على إدارة مانشستر يونايتد أولًا، التخلص من آرون وان بيساكا، قبل ضم مزراوي.

ومن جانبه كشف الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عن عرض من بعض وكلاء اللاعبين لناديي مانشستر يونايتد وإنتر الإيطالي؛ لإجراء صفقة تبادلية، قد تعوض العملاق الإنجليزي عن التعاقد مع مزراوي.

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الصحفي الإيطالي الموثوق أشار إلى أن هؤلاء الوكلاء، عرضوا على مانشستر يونايتد التعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس من الإنتر، مقابل انتقال بيساكا إلى النيراتزوري، خلال صيف العام الحالي.

جدير بالذكر أن بيساكا صاحب الـ26 عامًا، قد شارك مع مانشستر يونايتد، في 30 مباراة بمختلف المسابقات، خلال الموسم الماضي 2023-2024، نجح خلالها في صناعة ثلاثة أهداف.