خطة الطوارئ تمنح المتصدر لقب الدوري الألماني

هل يتوج بايرن ميونخ بالدوري الألماني دون استكماله؟

أعدت رابطة الدوري الألماني خطة طوارئ في حال حدثت أي مستجدات غير متوقعة بعد استئناف البوندسليجا في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تعود البوندسليجا بداية من الخامس عشر من الشهر الحالي، وذلك بعد توقف دام نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة بيلد، فإن الرابطة قد جهزت خطة طوارئ لكي تقوم بعرضها على الأندية الألمانية والتصويت عليها بالموافقة الخميس المقبل.

المزيد من الفرق

وتتضمن هذه الخطة سيناريو بديل عن استكمال الموسم في حال أدت عودة النشاط إلى تفاقم الوضع وسير الأمور إلى اتجاه خطير.

وستمنح هذه الخطة متصدر الترتيب لقب البطولة للموسم الحالي عند اللحظة التي سيتم فيها الإيقاف، ذلك في حال تم ذلك بالطبع.

أما بالنسبة للهبوط، فسيتم اعتماد آخر فريقين على مستوى الترتيب كهابطين، دون أن يتم إلغاء الهبوط أو زيادة عدد أندية البوندسليجا إلى 20 فريقًا.

وفي حال تم تطبيق هذه الخطة بناء على الترتيب الحالي للجدول، فإن المستفيد سيكون بايرن ميونخ الذي سيحصل على اللقب، بينما سيهبط فيردر بريمن وبادربورن.

قبل العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا .. ما هو ترتيب الدوري الألماني؟

يذكر أن بايرن ميونخ يتصدر ترتيب المسابقة للموسم الحالي حتى الآن برصيد 55 نقطة، وخلفه بوروسيا دورتموند برصيد 51 نقطة مع تبقي 9 جولات على النهاية.