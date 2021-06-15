خطة أنشيلوتي لريال مدريد بلا إصابات

أنشيلوتي وبينتوس إلى العمل.. تكرار أخطاء الماضي ليست خيارا

عزم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي لريال مدريد وأنطونيو بينتوس، رئيس الإعداد البدني للفريق على إحداث ثورة في الخطة البدنية للفريق هذا العام.

ولأن تكرار أخطاء الموسم الماضي ليست خيارًا، وضع أنشيلوني وبينتوس خطة للموسم الجديد، بهدف مضاعفة إعداد الفريق وأدائه وتقليل عدد الإصابات.

تفاصيل خطة الإعداد البدني للفريق؟

كشفت صحيفة "ماركا" الخطة البدنية التي يعمل عليها أنشيلوتي لهذا الموسم لتفادي معضلة الموسم الماضي وهي تكرار الإصابات.

وجاءت الخطة في التقرير كالآتي:

مضاعفة العمل والأداء

سيُطلب من كل لاعب في الفريق مضاعفة استعداداته، والتي لن تقتصر على الحصص التدريبية، ولكن أيضًا قبلها وبعدها.

سيكون الهدف هو زيادة عبء العمل للحصول على أفضل نسخة ممكنة من كل لاعب للقتال على جميع الألقاب.

الأعذار لن تقبل

ضمان وصول كل لاعب إلى أفضل نسخة منه مع الوضع في الإعتبار الظروف المحددة لكل رياضي، لكن لن يسمح لأي لاعب التقاعس عن العمل.

سيكون المبدأ الأساسي هو الاستمرار في إضافة العمل لتحسين الأداء.

التغذية

سيكون الطعام موضوع رعاية خاصة من قبل متخصصي التعذية في النادي.

سيتم مراقبة كل لاعب في هذا الموضوع سواء داخل أسوار النادي أم خارجه.

ويذكر أن فريق ريال مدريد يعاني من مشكلة تكرار الإصابات منذ عام 2017 لكن تفاقم الأمر الموسم الماضي مع المدرب زين الدين زيدان، الذي خسره بدوره الكثير من عناصر الفريق في المسابقات المهمة.

اقرأ أيضًا:

إشبيلية يكشف مصير راموس مع ريال مدريد

أخبار ريال مدريد: أنشيلوتي يريد ضم فيرنر وراموس يوافق على التجديد

زيدان ينفجر على صحفي والسبب ريال مدريد