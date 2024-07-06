خطبة من توني كروس وأخرى من نجم بايرن ميونخ.. فولكروج يكشف كواليس خروج ألمانيا من اليورو

تفاصيل ما حدث في غرفة خلع ملابس ألمانيا بعد توديع اليورو...

كشف نيكلاس فولكروج، لاعب منتخب ألمانيا، كواليس غرفة خلع ملابس منتخب بلاده، بعد الخروج من بطولة يورو 2024، على يد المنتخب الإسباني.

وودع المنتخب الألماني، بطولة اليورو المقامة على الأراضي الألمانية، مساء أمس الجمعة، بعد الخسارة من إسبانيا، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات ربع نهائي البطولة.

وقال فولكروج في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ما حدث امر محزن، ومع مرور كل ثانية يصبح من الصعب إدراك الأمر، من الصعب حقًا التعامل معه، لا يوجد عزاء أو كلمات في الوقت الحالي، سيستغرق الأمر الكثير من الوقت للتغلب عليه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "كان هناك خطابان جيدان للغاية من لاعبين يقدران الأمور جيدًا، وهما توني كروس وجوشوا كيميتش، وكذلك تحدث المدرب ناجلسمان وذرفنا الكثير من الدموع، كانت جميعها كلمات جيدة، ولكن في النهاية لا شيء يواسيك".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني، الذي حجز مقعده في نصف النهائي، سيلعب أمام فرنسا، يوم الثلاثاء القادم على ملعب أليانز أرينا.