قمة "اللا مبالاة" .. هدف شخصي وعشق رونالدو يضعان داروين نونيز في مرمى نيران جماهير ليفربول

الغياب عن الفريق ليس عذرًا لهذه التصرفات

وضع داروين نونيز، مهاجم ليفربول، نفسه في موقف محرج أمام جماهير الريدز، بسبب تصرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويغيب نونيز عن مباراة فريقه اليوم الأربعاء أمام لوتون تاون، التي تقام على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة برينتفورد الماضية.

وبينما كان ليفربول متأخرًا بهدف سجله تشيدوزي أوجبيني في الدقيقة 12، لاحظ عدد كبير من متابعي المهاجم الأوروجواياني على موقع "X" (تويتر سابقًا)، بوجود نشاط عبر حسابه الرسمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالفعل قام نونيز بإعادة تغريدة نشرها الحساب الرسمي للبريميرليج، لآخر أهدافه مع ليفربول في شباك برينتفورد، بينما كان قد أبدى إعجابًا بتغريدة أخرى عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأرقامه مع النصر السعودي.

وأشعلت هذه التصرفات غضب قطاع كبير من جمهور ليفربول الذي هاجم اللاعب في التعليقات، وطالبه بمراعاة شعورهم خصوصًا أن الفريق متأخر بهدف في ظل صراعه الشرس على قمة البريميرليج.

وعلى الفور، لاحظ نونيز هذا الهجوم من جماهير الريدز وقام بمسح التغريدات الغاضبة من حسابه الشخصي، قبل أن يعود فريقه سريعًا في النتيجة ويسجل رباعية عبر فيرجيل فان دايك، جاكبو، لويس دياز وهارفي إليوت.