خطأ تقنية التسلل يُلغي هدف تاليسكا أمام الاتفاق؟ لجنة التحكيم تحسم الجدل

تعرف على رد اللجنة بشأن أزمة هدف تاليسكا الملغي

حسمت لجنة التحكيم باتحاد الكرة السعودي، كل ما تردد خلال الأيام الماضية، بشأن لقطة مراجعة هدف النصر الذي تم إلغاؤه في مرمى الاتفاق ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان تاليسكا قد سجل هدفًا لصالح النصر في مرمى الاتفاق، ولكن تقنية الكشف عن التسلل تسببت في إلغاء الهدف بداعي التسلل، ولكن تبين فيما بعد أنه تم تبديل المدافع بالمهاجم حينما تمت مراجعة الهدف!

وقالت اللجنة خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "وقت تحديد المدافع بالخطوط الحمراء والمهاجم بالخطوط الزرقاء، قبل ظهور تبديل مواقع اللاعبين على الشاشة، حيث اعتبره البعض خطأ في التقنية، ولكن التحديد يتم دون تدخل بشري".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت لجنة التحكيم: "وجب التوضيح أنه لا يوجد أي خطأ في استخدام التقنية من عملية تباين أطقم اللاعبين، وقد يحدث هذا الأمر حيث يتم تبديل موقع بعض اللاعبين عن الآخر تقنيًا دون تدخل بشري، وذلك حينما يكون هناك تماسك بين اللاعبين".

وأوضحت اللجنة: "وعندما يكون جسد المهاجم مؤثرًا على منطقة التسلل بجسد المدافع، على أن يكون ذلك دون التأثير على قرار الحكم وصحته، وحتى تتضح الصورة أكثر للحكم في اتخاذ القرار، وهي ضمن المزايا التي توفرها التقنية الحديثة".

واختتمت لجنة التحكيم حديثها قائلة: "اللجنة توضح دائمًا ما تتيح الفرصة للأندية للاجتماع والاستماع لمحادثات غرفة الفيديو، لما شأنه تطوير منظومة التحكيم وتثقيف جميع منسوبي اللجنة".