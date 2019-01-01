كولن يحاول استقطاب خضيرة

خضيرة خارج حسابات يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت أنباء في إيطاليا أن كولن الصاعد حديثاً للبوندسليجا مهتماً بالتعاقد مع سامي خضيرة، متوسط ميدان يوفنتوس.

خضيرة أصبح خارج حسابات يوفنتوس بعد التقاعد مع آرون رامسي وأدريان رابيو حسبما أكدت عدة مصادر إيطالية.

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وقال خبير الميركاتو الخاص بصحيفة "لاجازيتا" نيكولو شيرا أن مدرب كولن أرمين فيه عازم على إعادة خضيرة إلى البوندسليجا.

ويرتبط الثنائي فيه وخضيرة بعلاقة خاصة كون الأول هو من أعطى النجم الألماني ذو الأصول التونسية الانطلاقة مع شتوتجارت.

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وتكمن العقبة بحسب التقرير في راتب خضيرة البالغ ستة ملايين يورو موسمياً وعقده الممتد مع يوفي حتى 2021.

وكان خضيرة قد انضم إلى صفوف يوفنتوس في 2014 مجاناً بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.