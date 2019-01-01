مارسيلو: لم أفكر مطلقًا في الانضمام إلى يوفنتوس

تعرف على تصريحات مارسيلو حول إمكانية الرحيل عن ريال مدريد

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نفى مارسيلو، لاعب ريال مدريد، الشائعات التي ربطته بالانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي مؤكدًا أنّ مستقبله مع الملكي.

مارسيلو عانى من قلة المشاركة مع سانتياجو سولاري وهو ما تسبب في ظهور أكثر من تقرير يربطه بالانضمام إلى البيانكونيري.

وقال صاحب الـ 31 عامًا في تصريحات لصحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "لم أفكر أبدًا في الانضمام إلى يوفنتوس، فلا أستطيع تخيل نفسي لاعبًا لفريق آخر غير ريال مدريد".

وتابع: "ارتبطت كثيرًا بيوفنتوس وأندية إيطالية أخرى ولكن الأمر غير حقيقي. ريال مدريد هو بيتي ولن أرحل عنه".

واختتم: "عندما تلعب لريال مدريد فأنت تبحث عن الفوز بكل البطولات. نحن فريق يحترم الخصوم ويسعى لتحقيق الأفضل وحصد هذه الألقاب يرجع للاعبين وما يقدمونه".

جدير بالذكر أنّ مارسيلو تلقى العديد من الانتقادات خلال الموسم الماضي بعد تراجع مستواه.