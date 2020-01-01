خضيرة يسترجع ذكريات سباعية البرازيل: لوف حثنا ألا نهينهم!

العقلية الألمانية تسطع هنا..

استرجع سامي خضيرة، لاعب يوفنتوس، ذكريات فوز منتخب بلاده ألمانيا الكبير على البرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2014 بسبعة أهداف مقابل هدف، وأخذ في الإشادة بمدربه يواخيم لوف.

وشارك خضيرة في هذه المباراة التاريخية لمدة 76 دقيقة حيث صنع هدفًا في الشوط الأول لتوني كروس وسجل الهدف الخامس، قبل أن يحل يوليان دراكسلر محله.

خمسة أيام فقط بعدها ونُصِّب الألمان أبطالًا للعالم للمرة الرابعة في تاريخهم بعد تخطي منتخب الأرجنتين في النهائي بملعب ماركانا بهدفٍ نظيف، في مباراة غاب عنها خضيرة للإصابة.

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صاحب الأصول التونسية تحدث عن ذكرى الفوز على البرازيل بقوله "قال لنا لوف بين الشوطين: رائع، لكن المباراة لم تنتهِ بعد، من سأراه يمزح أو يهين البرازيليين سأغيره على الفور".

كما أضاف "لقد أخرج النشوة بالكامل من داخلنا ثم قال: نحن نبدأ الشوط الثاني والنتيجة 0-0، نريد الفوز في هذا الشوط أيضًا".

"لقد كان خطابًا مثاليًا منه لنا، كان اللاعبون جميعًا منتشين، حتى من لم يتمكنوا من دخول غرف خلع الملابس بين الشوطين، وكانت رسالته واضحة، استمتع ولكن ابق قدمك على الأرض."

وأتم "تلقيت رسائل من كل العالم بعد هذه المباراة، عدد هائل لم يصل لي حتى في عيد ميلادي، لم أتمكن من قراءة كل ما أُرسِل، وصلت لي رسائل من تونس وألمانيا ومن أناس لا أعرفهم".

الجدير بالذكر أن خضيرة قد حقق في العام نفسه لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ليصبح من القلائل الذين تمكنوا من الجمع بين لقب الأبطال والمونديال في نفس الموسم.