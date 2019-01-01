خضيرة يدرس الرحيل عن يوفنتوس والانتقال لتركيا

لاعب الوسط الألماني خارج حسابات ساري



يميل لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة، للرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يوفي تعاقد هذا الصيف مع الثنائي أدريان رابيو وآرون رامسي، مما يقلص فرص خضيرة في المشاركة الموسم القادم.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد رغبة خضيرة في مغادرة البيانكونيري هذا الصيف، لشعوره بأنه خارج حسابات المدرب ماوريسيو ساري.

الوجهة المفضلة لخضيرة في الوقت الحالي بالدوري التركي، وسط أنباء عن اهتمام فنربخشة بالحصول على خدماته.

ما أجمل أن تتُوج بالألقاب 😍🏆

ما أجمل أن تستفز خصمك اللدود 👀



هذا ما فعله تمامًا جمهور @LFC_Arabic 👇



⭕️ قاموا بإرسال طائرة أعلى المكان الذي يتدرب به مانشستر يونايتد تُحلق بلافتة تحمل عبارة " ليفربول هو بطل دوري أبطال أوروبا 6 مرات".🏆

pic.twitter.com/GQdWXGGPcB — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 11, 2019

وأشار الموقع أن فنربخشة يعتبر هو صاحب العرض المالي الأكبر لخضيرة في الوقت الحالي.

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ومن المقرر أن يتخذ الألماني قراره النهائي بخصوص مستقبله خلال الأيام المقبلة، مع تفضيله فكرة ختام مسيرته بتركيا.