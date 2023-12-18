"خضت حربًا من أجله".. مورينيو يرفض "تهمة" محمد صلاح!

استنكر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، اتهامه بالتفريط في خدمات محمد صلاح نجم ليفربول، حين كان مدربًا لتشيلسي الإنجليزي.

ووقع الفرعون المصري مع البلوز في شتاء 2014 قادمًا من بازل السويسري، لكنه لم يشارك تحت قيادة مورينيو سوى في 19 مباراة (881 دقيقة)، سجل خلالها هدفين، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا في شتاء 2015، ويرحل نهائيًا إلى روما في 2016.

وصرح مورينيو في لقاء مع "obionepodcast": "عندما يقول الناس إنني تركت صلاح يرحل، فأنا أقول العكس تماما. لقد (خطفته) بعد أن كان ذاهبًا إلى ليفربول، وخضت حربًا لإقناعه بالتوقيع لتشيلسي".

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وختم: "(مو) لم يكن يريد الانتظار (مع تشيلسي)، وأراد الذهاب على سبيل الإعارة، ثم قرر النادي بيعه إلى روما، ولست أنا من باعه".