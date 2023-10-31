خسرها سعد الشهري .. هاجيمي مورياسو المدرب الأفضل في آسيا 2022 رسميًا

المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي خاض عامًا رائعًا لكن لم يتكلل بلقب فردي

توج اليابان هاجيمي مورياسو؛ المدير الفني لمنتخب اليابان، بجائزة أفضل مدرب في القارة الآسيوية خلال عام 2022، والمقدمة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الحفل أقيم اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية "الدوحة"، بعد غياب نظرًا لجائحة كورونا التي ضربت العالم قبل ثلاثة أعوام، ليعود مجددًا هذا العام.

فوز الياباني بالجائزة جاء بعد منافسة مع الأسترالي جراهام أرنولد؛ المدير الفني لمنتخب بلاده الأول، والسعودي سعد الشهري؛ المدير الفني لمنتخب بلاده الأولمبي.

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وجاء تتويج الياباني بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده في الوصول لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022 قبل الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

أما عن ممثلنا العربي في هذه الفئة، فقد جاء ترشيح الشهري بعدما حقق نجاحًا هائلًا مع المنتخب السعودي الأولمبي متوجًا بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا بالفوز في النهائي أمام أوزباكستان 2-0.