“خسرت الكثير من الكرامة في ذلك اليوم”.. نجم ألمانيا يكشف تفاصيل تجاهل بيلينجهام له!

نجم ألمانيا السابق يتعرض لموقف محرج من بيلينجهام...

كشف كريستوف كرامر، لاعب منتخب ألمانيا، وفريق بوروسيا مونشنجلادباخ السابق، عن موقف محرج تعرض له من جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الحالي، وبورسيا دورتموند السابق.

ومنذ رحيل كرامر، عن صفوف مونشنجلادباخ، في أغسطس الماضي، لم ينضم إلى أي فريق بعد ثمان سنوات، قضاها في الفريق الألماني.

وقال صاحب الـ 33 عامًا، في تصريحات لبودكاست “كوبا تي إس”: "في إحدى المباريات طلبت من بيلينجهام الحصول على قميصه وتبادل القمصان، لقد سمعت حديثي ونظر إليّ لفترة وجيزة، ثم جاء وربت على كتفي".

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وتابع: "في تلك اللحظة تحطم الكثير من الشرف والكبرياء بداخلي، لقد كان أمرًا فظيعًا أن يتجاهلني".

جدير بالذكر أن كرامر قد واجه بيلينجهام، في سبع مواجهات سابقة جمعت بين مونشنجلادباخ، وبوروسيا دورتموند، ستة منهم كانت في الدوري الألماني، ومباراة وحيدة في كأس ألمانيا.