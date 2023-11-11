خسارة وموهبة أرجنتينية يفسدان احتفال ميسي بالكرة الذهبية!

لم تكن ليلة سعيدة على جماهير إنتر ميامي

أراد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاحتفال بالكرة الذهبية الثامنة له في ليلة تاريخية، ولكن فريق نيويورك سيتي جاء ليفسد كل شيء!

ميسي نجح في التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2023 متغلبًا على كيليان مبابي وإرلينج هالاند، ولذلك قررت مدينة نيويورك تكريمه بمباراة ودية تجمع فريق المدينة مع إنتر ميامي.

الحفل الذي أطلق عليه اسم "Noche d'Or" أو "Golden Night" تم إفساده بتعرض ميسي وفريقه للخسارة بهدفين مقابل هدف، لتتعكر أجواء تقديم الكرة الذهبية للنجم المخضرم أمام مشجعي فريقه.

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وجاءت هذه الهزيمة رغم دخول الفريق بالنجوم الأساسيين مثل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، وسيطر نيويورك سيتي على زمام الأمور في أغلب فترات اللقاء مما تسبب في حالة من الإحباط لدى عشاق ميسي.

وسجل الفريق المٌضيف ثنائيته عن طريق تاليس ماجنو والموهبة الأرجنتينية الشابة جوليان ألفاريز البالغ من العمر 19 سنة، والذي نجح في خطف الأجواء من ميسي، بينما سجل البديل روبرت روبنسون هدفًا شرفيًا للضيوف.

وبغض النظر عن الاحتفال جاءت هذه المباراة بمثابة التحضير لميسي قبل مباراة الأرجنتين يوم الجمعة القادم أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026، بالإضافة للقمة الأهم في أمريكا الجنوبية ضد البرازيل يوم 21 نوفمبر الجاري.