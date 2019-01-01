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الدوري الإيطالي - الدرجة الثانية

خسارة الديربي تكلف لاعب فوجيا خسارة سيارته

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الديربي في إيطاليا مختلف بالدرجة الثانية.
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

حلت صدمة على لاعبي فوجيا الإنجليزي، بعد مواجهة ليتشي في الديربي بالدرجة الثانية الإيطالية.

حيث تم استخدام أجهزة متفجرة بقرب من سيارة أحد اللاعبين، من أجل إرهابهم.

وتضررت أحد السيارات التي كانت تقل ثلاثي الفريق، بييترو إيملو، وماسيمو بوسيلاتو، وفرانكو سانيلا.

ويأتي ذلك عقب الخسارة من ليتشي بهدف نظيف، والاقتراب من مناطق الهبوط في الدوري.

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وجاء التفجير بالقرب من أحد مصانع المعكرونة، التي يمتلكها أحد رعاة النادي، حيث تم إحراق سيارة إيملو.

كما زار اللاعب بوستيلاتو، مركز الشرطة من أجل إثبات إيجاد ألعاب نارية ومتفجرات في حديقة منزله، بعدما تم طرده في المواجهة.

وتقهقر فوجيا للمركز الرابع عشر من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، حيث يتساوي مع فينيسيا وليفورنو في رصيد النقاط بالمركزين الـ15 و16، فيما يواصل ليتشي صراعه من أجل حجز مقعد للتأهل.

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