خسارة الديربي تكلف لاعب فوجيا خسارة سيارته

الديربي في إيطاليا مختلف بالدرجة الثانية.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حلت صدمة على لاعبي فوجيا الإنجليزي، بعد مواجهة ليتشي في الديربي بالدرجة الثانية الإيطالية.

حيث تم استخدام أجهزة متفجرة بقرب من سيارة أحد اللاعبين، من أجل إرهابهم.

وتضررت أحد السيارات التي كانت تقل ثلاثي الفريق، بييترو إيملو، وماسيمو بوسيلاتو، وفرانكو سانيلا.

ويأتي ذلك عقب الخسارة من ليتشي بهدف نظيف، والاقتراب من مناطق الهبوط في الدوري.

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وجاء التفجير بالقرب من أحد مصانع المعكرونة، التي يمتلكها أحد رعاة النادي، حيث تم إحراق سيارة إيملو.

كما زار اللاعب بوستيلاتو، مركز الشرطة من أجل إثبات إيجاد ألعاب نارية ومتفجرات في حديقة منزله، بعدما تم طرده في المواجهة.

📌 Ecco la classifica aggiornata al termine dei 4 match di questo sabato. Il @BresciaOfficial mantiene la testa. Il @ascittadella73 entra in piena lotta playoff. Il @Lecce_official continua a sognare. Il @PadovaCalcio torna alla vittoria e rianima le speranze salvezza. #SerieBKT pic.twitter.com/z76ECXKVpK — Lega B (@Lega_B) March 9, 2019

وتقهقر فوجيا للمركز الرابع عشر من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، حيث يتساوي مع فينيسيا وليفورنو في رصيد النقاط بالمركزين الـ15 و16، فيما يواصل ليتشي صراعه من أجل حجز مقعد للتأهل.