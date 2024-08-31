خزينة الزعيم تنتعش .. الوليد بن طلال يتدخل لإنقاذ ميركاتو الهلال في وقت حرج

صفقة كانسيلو تضع بطل السعودية في مأزق

انهالت جماهير الهلال السعودي بعبارات الشكر والثناء، على الأمير الوليد بن طلال، أكبر الأعضاء الذهبيين بالنادي، بعد مساهمته بشكل قوي في دعم فريقه المفضل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت جماهير الهلال منزعجة كثيرًا خلال الفترة الماضية، لعدم إبرام النادي أي صفقات سوى التعاقد مع جواو كانسيلو، بينما رحل عدد كبير من اللاعبين عن الفريق أبرزهم ميشايل ديلجادو وسعود عبد الحميد.

وقبل 3 أيام فقط من انتهاء الميركاتو بالسعودية، كشفت تقارير صحفية أن الهلال يمر بضائقة مالية، خصوصًا بعد ضم كانسيلو مقابل 25 مليون يورو، دون مساعدة أو دعم من لجنة الاستقطاب، ما جعل النادي غير قادر على إبرام أي صفقات صيفية أخرى.

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وقال الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "الأمير الوليد بن طلال كبير أعضاء الهلال الذهبيين ضخ 70 مليون ريال سعودي لخزينة الهلال، للمساهمة في حل الضائقة المالية التي يمر بها النادي".

ومن شأن هذا الدعم، أن يساعد الهلال خلال الأيام القليلة المتبقية في الميركاتو، لإبرام صفقات جديدة من أجل مواصلة هيمنته على البطولات في السعودية خلال الموسم الجديد وكذلك لمشاركته في كأس العالم للأندية.

وكان جورج جيسوس، مدرب الهلال، قد تحدث في مؤتمر صحفي بعد الفوز على ضمك، مؤكدًا إلى حاجة الفريق لبعض التدعيمات في خط الهجوم، خصوصًا بعدما افتقد جهود لاعبين مميزين مثل ميشايل وسعود.

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بعبارات الشكر من جماهير الهلال للأمير الوليد بن طلال، بعد تدخل في وقت حرج لمساندة عشقه الأول في الكرة السعودية، تحت هاشتاج "شكرًا الوليد بن طلال"، علمًا بأنها ليست المرة الأولى التي يقف فيها الأمير السعودي بجوار ناديه.