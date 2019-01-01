خزينة الأهلي السعودي تنتظر 40 مليون ريال من عقود رعاية جديدة

إدارة الراقي أتمت اتفاقها مع إحدى شركات السيارات الجديدة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر إدارة النادي الأهلي الجديدة برئاسة أحمد الصائغ الذي تم تعيينه مؤخرًا كرئيس للنادي توقيع عقد من أحدى شركات الرعاية.

التقارير أشارت إلى أن إدارة النادي الأهلي تسعى لتوقيع عقد الرعاية الجديد من أجل زيادة مداخيل النادي المادية.

وكشفت التقارير أن إدارة الراقي أتمت اتفاقها مع إحدى شركات السيارات الجديدة في السوق السعودي.

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يبدو أنّ إدارة الأهلي بقيادة المهندس أحمد الصايغ ستكون على قدر تطلعات جماهيرها خلال فترة الانتقالات الحاليه🔥 pic.twitter.com/SqNhFcwspX — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 21, 2019

ومن المنتظر أن يشهد قميص الأهلي شعار هذه الشركة في الموسم المُقبل، بينما سيكون هناك شريك جديد لنادي ممثلًا بإحدى كبرى الشركات المتخصصة في العود والعطورات الشرقية وسيكون شعارها على ظهر القميص.

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وتنتظر خزينة الأهلي دخول 40 مليون ريال من قيمة هذه العقود، بجانب الشريك الرئيسي للنادي (الخطوط الجوية السعودية) ما يمنح الإدارة فرصة تنفيذ خططها المستقبلية من أجل النهوض بالفريق الكروي.