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خزينة الأهلي السعودي تنتظر 40 مليون ريال من عقود رعاية جديدة

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إدارة الراقي أتمت اتفاقها مع إحدى شركات السيارات الجديدة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تنتظر إدارة النادي الأهلي الجديدة برئاسة أحمد الصائغ الذي تم تعيينه مؤخرًا كرئيس للنادي توقيع عقد من أحدى شركات الرعاية.

التقارير أشارت إلى أن إدارة النادي الأهلي تسعى لتوقيع عقد الرعاية الجديد من أجل زيادة مداخيل النادي المادية.

وكشفت التقارير أن إدارة الراقي أتمت اتفاقها مع إحدى شركات السيارات الجديدة في السوق السعودي.

ومن المنتظر أن يشهد قميص الأهلي شعار هذه الشركة في الموسم المُقبل، بينما سيكون هناك شريك جديد لنادي ممثلًا بإحدى كبرى الشركات المتخصصة في العود والعطورات الشرقية وسيكون شعارها على ظهر القميص.

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وتنتظر خزينة الأهلي دخول 40 مليون ريال من قيمة هذه العقود، بجانب الشريك الرئيسي للنادي (الخطوط الجوية السعودية) ما يمنح الإدارة فرصة تنفيذ خططها المستقبلية من أجل النهوض بالفريق الكروي.

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