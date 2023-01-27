"خسارة الهلال السوبر السعودي مكسب والسبب المونديال"

الهلال استفاد من توديعه لكأس السوبر السعودي

Shahid

يرى الإعلامي الرياضي عادل مرضي، أن خروج نادي الهلال من كأس السوبر السعودي، هو أكبر مكسب له، على الرغم من توديع البطولة في دور نصف النهائي.

وودع الهلال بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الخسارة على يد الفيحاء بهدف دون رد في نصف النهائي، ليتأهل الفيحاء لمواجهة الاتحاد في المباراة النهائية.

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وأكد مرضي خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية، على أن الهلال إذا كان وصل إلى نهائي السوبر السعودي، لكان سيقدم مستوى سيء.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن خسارة الهلال وتوديعه كأس السوبر السعودي، سيمنحه الوقت الكافي من أجل التحضير لكأس العالم للأندية.

ويواجه الهلال نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في دور الربع نهائي ببطولة كأس العالم للأندية، لتحديد المتأهل لمواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي.

Shahid