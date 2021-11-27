خدمات برشلونة لأندية الدوري الإسباني مستمرة.. يُنعش خزائن فالنسيا!

يبدو أن أموالًا سوف تُنعش خزائن فالنسيا في الفترة المقبلة، والسر خلف ذلك يكمن في برشلونة نتيجة تحركاته لمحاولة التعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي.

وكانت التقارير الأخيرة من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن برشلونة بصدد الحصول على توقيع توريس بناء على رغبة المدرب تشافي هيرنانديز.

توريس لا يعيش أفضل فتراته مع مانشستر سيتي، فبدأ الموسم كبديل ثم تعرض للإصابة مع منتخب إسبانيا، وربما لن يمانع بيب جوارديولا بيعه إن سنحت الفرصة.

كيف يستفيد فالنسيا من بيع توريس إلى برشلونة؟

صحيفة "ماركا" ذكرت أن فالنسيا قد وضع بندًا في عقد بيع فيران توريس إلى مانشستر سيتي، وهو الحصول على 10% من مقابل بيعه إلى أي نادٍ آخر.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن برشلونة سوف يدفع 55 مليون يورو من أجل عيون توريس، وبالتبعية، 10% من هذه القيمة ستدخل لخزائن فالنسيا.

وعلى إثر ذلك، سيضخ مبلغ 5.5 مليون يورو تقريبًا إلى جانب حصة 10% أخرى لحقوق التدريب القديمة وأمور لها علاقة بتاريخ اللاعب في ميستايا.

الإجمالي سوف يكون قرابة 8 ملايين يورو، وهو مبلغ يحتاجه فالنسيا كثيرًا هذه الأيام.

لماذا يحتاج فالنسيا لهذه الأموال بشدة؟

يُعاني فالنسيا في آخر عامين من "بخل" شديد من مالكه بيتر ليم، الذي لا يكترث بالحالة الرياضية للفريق بقدر جمع الأموال اللازمة له.

مدرب فالنسيا، بوردالاس، خرج صارخًا إلى الإعلام كثيرًا منذ الصيف الماضي ومطالبًا بصفقات كثيرة، ولا حياة لمن تنادي.

ربما الأموال القادمة من بيع توريس قد تساهم في تحركات شتوية جيدة تنقذ الخفافيش من أزمتهم الراهنة.

ويحتل فالنسيا حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وقد جمّع 19 نقطة فقط آخرهم من التعادل مع رايو فاييكانو.

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