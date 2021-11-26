برشلونة يتفق مع نجم مانشستر سيتي، واللاعب يبلغ جوارديولا بالرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب فيران توريس من صفوف مانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النادي بدأ بالفعل خطوات ضم اللاعب لصفوفه.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني لديها اتفاق كامل مع اللاعب على البنود الشخصية في عقده الذي سيوقعه مستقبلًا.

وذكرت كذلك أن اللاعب قد طلب من مانشستر سيتي الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويصر على ذلك وأبلغ مدربه بيب جوارديولا.

من جانبه لا يمانع جوارديولا أن يرحل اللاعب في الشتاء، لكن الإسباني ربط موافقته بالاتفاق مع إدارة مانشستر سيتي أولًا.

وبحسب ما ذكرت تقارير أخرى فماتيو اليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة اجتمع اليوم بإدارة مانشستر سيتي من أجل مناقشة الصفقة.

جدير بالذكر أن توريس لا يشارك كثيرًا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث لعب سبع مباريات فقط بإجمالي 522 دقيقة حتى الآن.