"خدعة 17 عامًا!" .. فضيحة كبرى تطارد الكاميرون في أمم أفريقيا

إيتو يراهن على "الموهبة الشابة"!

أثارت القائمة التي استدعاها ريجوبير سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2023 جدلًا واسعًا بشأن أحد نجوم "الأسود غير المروضة".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يدعي أن النجم ويلفريد ناثان دوالا ولد في عام 2006، وسيظهر لأول مرة مع المنتخب الأول في الكان التي تقام مطلع العام بكوت ديفوار، لكن صورته التي نشرت تشكل "فضيحة كبرى".

وانتشرت صورة دوالا على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، خصوصًا أنها تظهر أن عمره الحقيقي يتجاوز سنه المُعلنة (17 عامًا)، حيث سخر المعلقون من هذه المعلومة في إشارة إلى التلاعب بأعمار اللاعبين في القارة السمراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "ماركا" أن صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، يعتبر ويلفريد ناثان دوالا من المواهب الشابة في المنتخب، ويعول عليه الجهاز الفني بقيادة المدرب سونغ، حتى يكون إحدى مفاجآت بطولة كأس أفريقيا المقبلة.

وأشارت إلى أن دوالا هو اللاعب الوحيد الذي ينشط في منافسات الدوري الكاميروني المحلي مع فريق فيكتوريا يونايتد، وتم ضمه إلى المنتخب بطلب من المدير الفني ريغوبرت سونغ.

وجاءت قائمة الكاميرون النهائية للكان، كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيس إيباسي (أبها) - سيمون نغاباندوتنبو (أولمبيك مارسيليا) - أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) - فابريس أوندوا (نيم).

خط الدفاع: مالكوم بوكيلي (بوردو) - جان-شارل كاستليتو (نانت) - عمر غونزاليس (الرائد) - هارولد موكودي (آيك أثينا)- ‭ ‬تولو نوهو (سياتل ساوندرز)‭ - ‬جونيور تشاماديو (ستوك سيتي)- ‭ ‬إنزو تشاتو (مونبلييه) - كريستوفر ووه (ستاد رين) - دارلينغ يونغوا (لوريان).

خط الوسط: ويلفريد ناثان دوالا (فيكتوريا يونايتد) - بن إليوت (ريدينغ) - أوليفييه كيمين (قيصري سبور) - إيفان نيو (ليغانيس) - أوليفييه نتشام (سامسون سبور) - أندريه-فرانك زامبو أنغيسا (نابولي).

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر (بشكتاش) - ليونيل أتيبا (دينامو دوالا) - فرانك ماغري (تولوز) - فارس بيمي مومبانيا (بودو غليمت) - فرانسوا-ريجيس موجي (أولمبيك مارسيليا) - كلينتون نغي (سيفاس سبور) - جورج كيفن نكودو (ضمك) - كارل توكو إيكامبي (أبها).