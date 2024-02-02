"خبير في حركة الشفاه".. بيلينجهام تحت الحصار بسبب "المغتصب" والإيقاف بانتظاره!

خيتافي يتحرك لعقاب نجم ريال مدريد

تولي رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، اهتمامًا كبيرًا بالشكوى التي تقدم بها نادي خيتافي ضد الدولي الإنجليزي، جود بيلينجهام نجم ريال مدريد.

وتتسبب بيلينجهام، في أزمة بعد تفوهه ببعض الكلمات تجاه جرينوود لاعب خيتافي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس وحسمها الملكي بثنائية دون رد، ضمن الجولة 20 من عمر الليجا.

بيلينجهام تدخل على لاعب خيتافي بالقرب من خط التماس، وبعد خروج الكرة، التقطت الكاميرات النجم الإنجليزي وهو يتفوه ببعض الكلمات تجاه جرينوود، حيث تزعمم إدارة خيتافي أنه وصف لاعبها بـ"المغتصب".

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ووفقًا للصحفي جوزيه بالاسيو، فإن رابطة الليجا فتحت تحقيقًا في الواقعة وقررت الاستعانة بخبير في قراءة حركات الشفاه، من أجل الوقوف على حقيقة مزاعم إدارة خيتافي، واتخاذ قرار حاسم بشأن نجم ريال مدريد.

وطالبت إدارة خيتافي من مراقب المباراة أن يدون ما فعله النجم الإنجليزي بحق جرينوود في تقرير المباراة، وحال ثبت تورط بيلينجهام في هذا الأمر، فسيتعرض لعقوبة الإيقاف لعدد من المباريات بخلاف تغريمه ماليًا.

وكان جرينوود قد انتقل إلى خيتافي في صيف 2023، بعدما عاش كبوسًا في ناديه السابق مانشستر يونايتد، إثر اعتقاله في يناير 2022 بتهمة محاولة الاغتصاب، قبل أن يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، إلا أن الجماهير عارضت استمراره في اليونايتد.