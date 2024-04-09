خبير تحكيمي يكشف .. كيف أفلت علي البليهي من طردٍ مستحق في موقعة النصر!

أخطأ ضد ماني ورونالدو ولم يحصل على إنذار!

يرى الخبير التحكيمي محمد فودة، أن علي البليهي مدافع الهلال، أفلت من بطاقة حمراء مستحقة، خلال مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي.

وكان الحكم محمد الهويش، الذي أدار مباراة الهلال والنصر، قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد العالمي، بعد اشتباكه مع علي البليهي مدافع الزعيم.

وتغلب الهلال على النصر (2-1)، ليضرب موعدًا مع اتحاد جدة، يوم الخميس المقبل، في نهائي البطولة التي تستضيفها الإمارات.

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وقال فودة، في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، إن البليهي أفلت من عقوبة الطرد خلال اللقاء، حيث كان يستحق الحصول على إنذارين، ومن ثم البطاقة الحمراء.

وأضاف: "في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول ارتكب البليهي مخالفة على قدم ساديو ماني مهاجم النصر، وكانت الحالة تستحق احتساب ركلة حرة مباشرة ومنح مدافع الهلال بطاقة صفراء، لكن الحكم اكتفى باحتساب الخطأ دون عقوبة إدارية".

وتابع: "في الدقيقة 85 التي شهدت طرد رونالدو، كان يستحق البليهي الحصول على بطاقة صفراء أيضًا بسبب التأخير في استئناف اللعب، كما أن طرد كريستيانو كان صحيحًا".