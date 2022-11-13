خائن مورينيو يطير من روما قبل المواجهة الأخيرة!

بوجبا جديد في روما!

في مشهد يُعيد للأذهان شجار جوزيه مورينيو مع بول بوجبا أثناء تواجد الثنائي في مانشستر يونايتد، يتكرر بشكل مختلف هذه المرة في روما بين المدرب البرتغالي واللاعب الهولندي الدولي ريك كارشدورب.

مدافع روما تعرض للمضايقة من قبل جماهير نادي العاصمة الإيطالية، بعدما وصفه مورينيو بالخائن، عقب التعادل أمام ساسولو، حيث شارك كارشدورب كبديل في المباراة التى انتهت بالتعادل بين ذئاب العاصمة وساسولو بهدف لمثله في الجولة ال14 من الدوري الإيطالي، على ملعب مابي.

وقال مورينيو في تصريحاته مع "DAZN" بعد المباراة: "أعتذر لأن جهود الفريق تعرضت للخيانة من شخص غير محترف لعب 16 لاعباً، 15 قدموا المطلوب ولاعب واحد تخاذل، أخبرته أنه عليه إيجاد فريق جديد في يناير".

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن اللاعب الذي أشار إليه مورينيو هو الظهير الأيمن ريك كارشدورب.

وحسب التقارير الإيطالية فإن اللاعب غادر صباح اليوم الأحد مدينة روما مع أسرته، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام تورينو في الجولة ال15 من الدوري الإيطالي.