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خوسيه مورينيو

"خائن" مورينيو يشعل إيطاليا .. وصحيفة تكشف هوية طريد يناير

هيثم محمد
هيثم محمد
9:33 ص غرينتش+2 10‏/11‏/2022
2022-11-03-roma-jose-mourinho
تصريحات قوية من الاستثنائي

خرجت تصريحات قوية من جوزيه مورينيو، مدرب روما، عقب تعادل فريقه مع ساسوولو في الدوري الإيطالي، والتي اتهم فيها أحد لاعبيه بالخيانة.

روما افتتح التسجيل بالدقيقة 81 عبر تامي إبراهام، لكن ساسوولو عادل بعد دقائق قليلة عبر أندريا بينامونتي، ليستمر الفريق العاصمي في التخبط على صعيد النتائج.

وقال مورينيو في تصريحاته مع "DAZN" عقب اللقاء: "أنا آسف أن مجهودات الفريق تعرضت للخيانة من شخص غير محترف، هذا ليس عادلاً بحق اللاعبين".

وأكمل: "لعب 16 لاعباً، 15 قدموا المطلوب ولاعب واحد تخاذل، أخبرته أنه كان كذلك اليوم فقط، وأن في يناير عليه أن يبحث لنفسه عن فريق جديد".

صحيفة "كورييري" كشفت أن اللاعب الذي يقصده البرتغالي هو الظهير الأيمن ريك كارشدورب، والذي شارك كبديل وتسبب في هدف التعادل بعد أن سمح للاعب ساسوولو أرمان لاورنتي بالمرور والتمرير لبينامونتي.

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