على شاكلة خاميس رودريجيز .. أليكس تيليس يتعجب من التعامل مع العراة في النصر!

تصريحات مثيرة للاعب الفريق السعودي السابق

أبدى أليكس تيليس مدافع بوتافوجو البرازيلي دهشته من التعامل مع اللاعبين العراة في فريقه السابق، النصر السعودي، لينضم بذلك إلى نجم رايو فاييكانو، خاميس رودريجيز، الذي لفت انتباهه نفس الأمر خلال تجربته مع الريان القطري.

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تيليس انضم إلى فريقه البرازيلي هذا الصيف بعد فسخ عقده مع النصر بالتراضي عقب موسم واحد قضاه بين صفوف الفريق، وقد ظهر في مقطع فيديو متداول عبر منصات السوشيال ميديا تحدث خلاله عن تجربته في السعودية مشيرًا إلى أن منع العري في غرفة الملابس كان شيئًا مفاجئًا وجديدًا بالنسبة له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث قال "هناك قواعد خاصة في السعودية، الحمامات هناك منفصلة تمامًا ولا يمكن للاعبين الاستحمام معًا أبدًا. حتي في غرفة الملابس، اللاعبون يجلسون بالمناشف ولا يمكن لأحد أن يكون عاريًا هناك".

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تابع "الأمر متاح وعادي في البرازيل لكن الوضع مختلف تمامًا في السعودية، هناك قواعد واضحة. أذكر حين وصلت لأول مرة كنت أتصرف كما اعتدت لكن الرجل قال لي "لا، لا تفعل ذلك. الرجال لا يحبون ذلك، ابقى بالمناشف"".

يُشار إلى أن النجم الكولومبي كان قد كشف عن معاناته خلال تواجده في قطر من بعض العادات العربية وأبرزها منع الظهور عاريًا في غرف الملابس، إذ قال "الحياة والثقافة في قطر صعبة للغاية، كان من الصعب عليّ التكيف مع الأوضاع هناك، فعلى سبيل المثال اللاعبون يتعرون عند الاستحمام بعد التدريبات أو المباريات، لكن زملائي في الريان قالوا لي (لا! لا يمكن أن تظهر عاريًا أمامنا حتى لو للاستحمام!)، شعرت بالخوف وقتها".