خال جورجينا محذرا رونالدو: معك أكثر امرأة شريرة بالعالم

ينطلق يوم الخميس المقبل 27 يناير، بث الوثائقي الجديد الذي طال انتظاره للأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الوثائقي الذي يبث عبر منصة "Netflix" للبث الرقمي من المنتظر أن يظهر جوانب غير معروفة من حياة جورجينا، ويظهر للعالم كيف تحولت حياتها بشكل جذري بعد مقابلة رونالدو.

ومع ذلك، ورغم تبقي أيام قليلة على العرض الأول للوثائقي، جمعت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تصريحات من جيسوس خال جورجينا، الذي وجه إليها اتهامات بأنها "امرأة شريرة".

ماذا قال خال جورجينا؟

وقال جورج: "قد يكون الأمر محرجًا، لأنها تعتبر نفسها أفضل منا لأننا لا نعيش بنفس الكماليات، لكننا لم نطلب منها أي شيء".

وأضاف: "لقد اتصلت بنا مرة أو مرتين فقط منذ أن تبين أنها بدأت مواعدة كريستيانو رونالدو".

وحسب شهادته، فقد كان خال جورجينا هو المسؤول عن تربيتها بعد القبض على والدها وإيداعه السجن بتهمة تهريب المخدرات.

وقال عن ذلك: "كنت مسؤولًا عن دعم جورجينا وشقيقتها وشراء الملابس لهما، ودفع فواتير الكهرباء والمياه، لقد فعلت كل شيء، عاشت جورجينا معي خلال سنوات مراهقتها".

وكشف خال جورجينا أنها لم تخبر أحدًا بوفاة والدها في 2019، وأنه حاول التواصل معها دون أن يتمكن من ذلك.

وأكد أنه كتب على صفحة كريستيانو رونالدو الخاصة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي رسالة قال فيها: "بجانبك أكثر امرأة شريرة، إذا كنت تريد معرفة المزيد، اتصل بي وسأخبرك".

حتى شقيقتها هاجمتها!

الأمر لم يقتصر على خال جورجينا، حيث كشفت باتريشيا أختها من جهة الأب عن طبيعة العلاقة المتوترة بينهما.

وقالت باتريشيا: "حين جاء موعد عيد ميلاد ابني، سألتها عما إذا كان بإمكاني أن أطلب من رونالدو توقيعه على قميص من أجل طفلي، ورفضت قائلة إنها لا تريد أن تضايقه في إجازته".

الصحيفة الإنجليزية كشفت أن ذلك بالتأكيد لن يظهر في الفيلم الوثائقي لأن جورجينا تفضل عدم التحدث علنًا عن الأمر، وأن الجمهور سيرى ما تريد أن تراه جورجينا، وليس الحقيقة الكاملة بكل عيوبها.

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